La Nazione
Nazione: “Vanoli vuole di più da Nicolussi Caviglia. Ecco a cosa sta lavorando”
La Nazione sul centrocampista ex Venezia
Sul campo ci sarà una Fiorentina un po' diversa da quella che ha pareggiato contro la Juventus e che, verosimilmente, darà battaglia domenica sera all'Atalanta. In diversi hanno bisogno di sfruttare l'occasione europea per sovvertire le iniziali gerarchie di Vanoli. Quella di giovedì sarà una grande chance per Nicolussi Caviglia, finito a sorpresa in ballottaggio con Fagioli per giocare da play. L'ex Venezia era stato già 'pizzicato' da Vanoli dopo la gara con il Genoa e contro la Juventus è rimasto in panchina. Da lui il tecnico vuole di più, deve velocizzare giocate e trovare linee di passaggio, non giocando sempre sul corto ma cercando anche il cambio di gioco. Cose sulle quali sta lavorando in allenamento, ma andranno riportate sul campo.
