Dopo le fatiche di campionato, la Fiorentina torna a lavorare per preparare il match contro l'Aek Atene di giovedì prossimo alle 21:00 allo stadio Franchi. Una sfida delicata per i viola che devono rialzare la testa anche in Conference dopo la sconfitta di Mainz. Il match, però, non scalda particolarmente la piazza, almeno in questo momento.
Conference, verso l’Aek Atene. Pochi biglietti venduti: la situazione
Le ultime sul numero di tagliandi staccati
Sono infatti solamente 6.000 i biglietti venduti fino a qui per la sfida, con la società che il numero possa salire nelle prossime ore. Di contro, il settore ospiti è già esaurito, con 1.300 supporter gialloneri che arriveranno dalla Grecia.
