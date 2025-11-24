Viola News
Conference, verso l’Aek Atene. Pochi biglietti venduti: la situazione

Le ultime sul numero di tagliandi staccati
Dopo le fatiche di campionato, la Fiorentina torna a lavorare per preparare il match contro l'Aek Atene di giovedì prossimo alle 21:00 allo stadio Franchi. Una sfida delicata per i viola che devono rialzare la testa anche in Conference dopo la sconfitta di Mainz. Il match, però, non scalda particolarmente la piazza, almeno in questo momento.

Sono infatti solamente 6.000 i biglietti venduti fino a qui per la sfida, con la società che il numero possa salire nelle prossime ore. Di contro, il settore ospiti è già esaurito, con 1.300 supporter gialloneri che arriveranno dalla Grecia.

