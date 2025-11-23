Sabatini: “Non c’è stata differenza tra Juve e Fiorentina. Il pari dei rimpianti”

La Fiorentina e la Juventus si sono specchiate. Un pareggio pieno di rimpianti

Sandro Sabatini su Calciomercato.com, ha commentato il pari tra Fiorentina e Juventus. Le parole del noto opinionista:

"Non c’è stata la differenza suggerita dalla classifica. Anzi. Juventus e Fiorentina si sono specchiate anche nelle loro ansie: paura di volare per i bianconeri, paura di precipitare per i viola. Il pareggio va considerato risultato equo per i goal, simili tra loro: tiri da fuori spiazzanti di Kostic nel primo tempo e Mandragola nella ripresa. Pari anche nei rimpianti: traversa per i viola e rigore revocato - discutibilmente revocato - su Vlahovic che se l’era conquistato anche con la ravvicinata approvazione dell’arbitro Doveri, poi richiamato ai propri “doveri” di dipendenza dal Var. Aspettando l’audio dell’Open Var, se ne parlerà. Se ne discuterà. Tutti contro tutti e tutti che hanno un po’ di ragione: Vlahovic tira per primo la maglia di Pablo Mari, ma l’arbitro decide da vicino. Quindi…"