Ecco i numeri di Fiorentina-Juventus, direttamente dal botteghino. Un pubblico delle grandi occasioni al Franchi, nonostante le limitazioni dello stadio in fase di ristrutturazione e il momento viola da ultimi in classifica. Ma la partita contro i bianconeri fa rispondere sempre presente ai tifosi viola.
Fiorentina-Juventus, i numeri del Franchi: è record stagionale. Il dato
Il dato sui tifosi al Franchi di Firenze per la sfida di campionato tra Fiorentina e Juventus: è record stagionale
Per la 12ª giornata di Serie A, stando a quanto fa sapere la società gigliata, sono stati emessi 22.346 tagliandi. Si tratta di numeri praticamente da sold out, visti i paletti imposti causa restyling del Franchi.
