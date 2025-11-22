Fiorentina, i convocati anti-Juve: tutti presenti per Vanoli tranne uno

La Fiorentina ha reso nota la lista dei convocati da Paolo Vanoli per la sfida contro la Juventus, oggi alle ore 18:00 all'Artemio Franchi. Tutti presenti eccetto il già annunciato Gosens, ancora out per un problema muscolare, e Sabriri. La lista:
1) COMUZZO Pietro
2) CORDEIRO DOS SANTOS Domilson
3) DE GEA QUINTANA David (P)
4) DZEKO Edin
5) FAGIOLI Nicolò
6) FAZZINI Jacopo
7) FORTINI Niccolò
8) GUDMUNDSSON Albert
9) KOŠPO Eman
10) KOUADIO Eddy Nda Konan
11) LEZZERINI Luca (P)
12) MANDRAGORA Rolando
13) MARÍ VILLAR Pablo
14) MARTINELLI Tommaso (P)
15) MOISE Kean
16) NICOLUSSI CAVIGLIA Hans
17) NDOUR Cher
18) PARISI Fabiano
19) PICCOLI Roberto
20) PONGRAČIĆ Marin
21) RANIERI Luca
22) RICHARDSON Michael Amir Junior
23) SOHM Simon Salomon Junior
24) VITI Mattia
