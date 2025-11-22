Viola News
Fiorentina, i convocati anti-Juve: tutti presenti per Vanoli tranne uno

I convocati della Fiorentina per la sfida contro la Juventus
La Fiorentina ha reso nota la lista dei convocati da Paolo Vanoli per la sfida contro la Juventus, oggi alle ore 18:00 all'Artemio Franchi. Tutti presenti eccetto il già annunciato Gosens, ancora out per un problema muscolare, e Sabriri. La lista:

1) COMUZZO Pietro

2) CORDEIRO DOS SANTOS Domilson

3) DE GEA QUINTANA David (P)

4) DZEKO Edin

5) FAGIOLI Nicolò

6) FAZZINI Jacopo

7) FORTINI Niccolò

8) GUDMUNDSSON Albert

9) KOŠPO Eman

10) KOUADIO Eddy Nda Konan

11) LEZZERINI Luca (P)

12) MANDRAGORA Rolando

13) MARÍ VILLAR Pablo

14) MARTINELLI Tommaso (P)

15) MOISE Kean

16) NICOLUSSI CAVIGLIA Hans

17) NDOUR Cher

18) PARISI Fabiano

19) PICCOLI Roberto

20) PONGRAČIĆ Marin

21) RANIERI Luca

22) RICHARDSON Michael Amir Junior

23) SOHM Simon Salomon Junior

24) VITI Mattia

