Fiorentina, contro la Juventus in campo con la nuova maglia edizione limitata

La maglia edizione speciale che la Fiorentina indosserà contro la Juventus
Redazione VN

Come vi avevamo anticipato nei giorni scorsi questa sera, nella gara contro la Juventus alle 18:00 all'Artemio Franchi, la Fiorentina scenderà in campo con una maglia diversa da quella usata per le partite casalinghe. Si tratta di un'edizione limitata creata in collaborazione con lo sponsor tecnico Kappa.

L'idea nasce per festeggiare i 25 anni della linea Kombat. Dunque tutte le squadre sponsorizzate da Kappa, dal 15 al 30 novembre, indosseranno una maglia speciale. Oltre alla Fiorentina anche Genoa, Real Valladolid, Vasco da Gama, Red Star e molte altre. L'immagine della nuova maglia:

