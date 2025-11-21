Cinque punti in undici partitesono un bottino troppo magro per la Fiorentina. La squadra di Vanoli riprende il proprio campionato dopo la sosta delle Nazionali. Si riparte dal pareggio di Genova, alla prima in panchina del tecnico ex Torino. Sabato al Franchi arriva invece la Juventus di Luciano Spalletti, la gara più sentita dai tifosi viola. Andiamo a vedere come e dove sarà possibile seguire la sfida.
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS news viola radio e tv Fiorentina-Juventus, sabato ore 18: dove vederla in tv e streaming
la programmazione
Fiorentina-Juventus, sabato ore 18: dove vederla in tv e streaming
Fiorentina-Juventus, in programma sabato alle ore 18: come e dove vedere la partita sia in TV che in streaming
Dove seguirla in Tv e radio—
|Sabato 22 novembre, ore 18:00
|Stadio Artemio Franchi, Firenze
|TV
|DAZN
|Streaming
|DAZN - gratuitamente
|Telecronaca
|Pardo-Giaccherini
|Radio
|Radio Bruno
Il live su Violanews.com—
Coloro che fossero impossibilitati a seguire la partita in streaming, TV o radio, hanno un'altra opzione per non perdersi niente della partita della Fiorentina, ossia seguire la diretta testuale del match sul nostro sito, Violanews.
© RIPRODUZIONE RISERVATA