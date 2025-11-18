Fiorentina-Juventus sarà visibile gratis su Dazn: l’annuncio e come funziona

Dazn ha annunciato sui propri canali che la gara tra Fiorentina e Juventus , 12esima giornata di campionato, sarà visibile gratuitamente per tutti : Si tratta della prima volta che l'emittente sceglie una partita della Fiorentina per questo tipo di promozione. Per vedere la partita servirà comunque registrarsi sul sito ma senza attivare nessun abbonamento e quindi senza pagare nulla.

A guidare il racconto del match sarà Pierluigi Pardo, con il commento tecnico di Emanuele Giaccherini e il racconto a bordocampo di Tommaso Turci, per vivere ogni emozione dentro e fuori il terreno di gioco. Il prepartita si accenderà già dalle 17:00 con “Vamos! – Il Sabato della Serie A”, programma condotto da Marco Russo e Barbara Cirillo, assieme al “Profeta” Hernanes, Ciro Ferrara e Luca Toni, che guida gli spettatori attraverso il weekend calcistico con ritmo e leggerezza.