Malotti: “Con la Juve l’ambiente si carica da sé, ma quanto lo vivono i giocatori?”

Era impossibile pronosticare una situazione del genere, ma una volta che ci sei va analizzata. Se sei ultimo in un campionato dal livello francamente basso c'è da riflettere, fino ad oggi non abbiamo avuto nemmeno l'impressione che qualcosa potesse cambiare.
Doppie sedute—
Io non amo le doppie sedute durante l'anno, portano via energie mentali che in questo momento è bene conservare. Non sarà certo il doppio allenamento a dare alla Fiorentina la svolta, qualsiasi forma di attività fisica ha bisogno di almeno 4 settimane per dare risultati tangibili. Forse è una maniera per tenere i giocatori il più possibile insieme.
Nuovo ambiente—
Vanoli dovrà essere sostenuto e bravo a portare il suo credo nella testa dei giocatori. Non sono cose che ti insegnano a Coverciano, le devi avere dentro. Tutti devono seguire quel pensiero, quella concezione di calcio.
Fiorentina-Juventus—
La partita per l'ambiente si carica da sola, bisogna vedere quanto la sentono i giocatori che francamente non vedo più vivere la città. La dovranno vivere alla stessa maniera in cui vivranno tutte le partite da qui in avanti. I regali si sono già fatti quest'anno, è vero che tra poco è Natale ma da quel punto di vista si è già dato.
