Il retroscena di mercato: “Il Napoli in estate voleva Sohm”

Antonino Imborgia, intermediario che ha curato il trasferimento alla Fiorentina di Simon Sohm, ai microfoni di Stile Tv ha rivelato alcuni retroscena della trattativa.
"Non credo affatto che la Fiorentina se ne privi"
Quando il Napoli mi chiamò, l'operazione tra Fiorentina e Parma era chiusa, mancava solo la firma del giocatore. Il club partenopeo si è mosso quando c'era la possibilità di far uscire Raspadori, per cui vengo chiamato quando serviva. Sono una persona seria e non abbiamo neanche iniziato a parlare. Anche perché Raspadori non era ancora uscito e quindi si perdeva troppo tempo. Non credo affatto che la Fiorentina se ne privi, poi è chiaro che se il Napoli alzerà il telefono e chiamerà, lo ascolteremo, ma credo proprio che a oggi l'operazione non sia percorribile.
