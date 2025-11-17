Dal VP: Vanoli non molla coi doppi allenamenti, come stanno Gosens e Kean?

Oggi la Fiorentina non si è allenata, nel giorno libero prima della ripresa domani. Nel frattempo a Firenze è tornato Albert Gudmundsson, reduce dalla delusione con la sua Islanda. A riportarlo è Radio Bruno Toscana che racconta di un Vanoli che però di allentare la presa non ne vuole proprio sapere. Anzi, continua a tenere i suoi giocatori sulla corda. Il neo tecnico gigliato ha comunicato il programma della settimana degli allenamenti solamente oggi. Un calendario che prevede doppi allenamenti anche per domani e mercoledì, quando al Viola Park avranno fatto ritorno tutti i nazionali. Una sola seduta in programma invece per giovedì e venerdì, giorni decisivi per preparare al meglio la gara con la Juventus, sabato alle 18 al Franchi.
C'è curiosità per capire se domani potrà tornare in gruppo anche Moise Kean. L'altro infortunato è Robin Gosens che sta facendo di tutto per provare ad esserci con la Juve, tuttavia appare molto difficile. Forse il tedesco riuscirà ad essere aggregato, ma per andare in panchina. Infine Martinelli e Ndour, che non avevano risposto alla chiamata in Nazionale, sono pienamente recuperati e a disposizione.
