Dal VP: Vanoli non molla coi doppi allenamenti, come stanno Gosens e Kean?

Oggi la Fiorentina non si è allenata, nel giorno libero prima della ripresa domani. Nel frattempo a Firenze è tornato Albert Gudmundsson, reduce dalla delusione con la sua Islanda. A riportarlo è Radio Bruno Toscana che racconta di un Vanoli che però di allentare la presa non ne vuole proprio sapere. Anzi, continua a tenere i suoi giocatori sulla corda. Il neo tecnico gigliato ha comunicato il programma della settimana degli allenamenti solamente oggi. Un calendario che prevede doppi allenamenti anche per domani e mercoledì, quando al Viola Park avranno fatto ritorno tutti i nazionali. Una sola seduta in programma invece per giovedì e venerdì, giorni decisivi per preparare al meglio la gara con la Juventus, sabato alle 18 al Franchi.