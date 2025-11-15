Viola News
Viola in Nazionale: Comuzzo subisce la rimonta in Under21, Pongracic ai Mondiali

Il dettaglio degli impegni di calciatori viola in Nazionale in questa sosta: Comuzzo torna in Under 21
Redazione VN

Sono meno del solito i calciatori della Fiorentina che hanno lasciato Firenze in questa sosta per aggregarsi alle rispettive Nazionali. Tra scelte tecniche e problemi fisici, infatti, il numero dei "Viola in Nazionale" si è quasi dimezzato rispetto ad ottobre: da 10 a 6. Una buona notizia per mister Vanoli che potrà lavorare in queste due settimane con il grosso della rosa. Ricordiamo che hanno dovuto rinunciare alla convocazione per questioni fisiche: non solo Moise Kean, ma anche Martinelli e Ndour.

Di seguito vi proponiamo il dettaglio degli impegni che attendono i calciatori della Fiorentina:

COMUZZO e FORTINI (Italia Under 21)

  • 14/11 Polonia-Italia (qualificazioni Europei) 2-1: Comuzzo in campo 90' nella sconfitta in rimonta subita a Stettino. Le pagelle della sua prova da parte dei quotidiani;

  • 18/11 Montenegro-Italia (qualificazioni Europei)

    • GUDMUNDSSON (Islanda)

  • 13/11 Azerbaigian-Islanda 0-2 (Qualificazioni Mondiali): ancora in gol Gudmundsson al 20', il 10 viola in Nazionale "va al triplo" del suo rendimento con la Fiorentina;

  • 16/11 Ucraina-Islanda (Qualificazioni Mondiali)

    • DZEKO (Bosnia)

  • 15/11 Bosnia-Romania (Qualificazioni Mondiali);

  • 18/11 Austria-Bosnia (Qualificazioni Mondiali)

    • PONGRACIC (Croazia)

  • 14/11 Croazia-Far Oer 3-1 (Qualificazioni Mondiali), Pongracic rimane in panchina per 90' nella vittoria della nazionale a scacchi contro la nazionale insulare che consente ai balcanici di qualificarsi ai Mondiali;

  • 17/11 Montenegro-Croazia (Qualificazioni Mondiali)

    • SOHM (Svizzera)

  • 15/11 Svizzera-Svezia (Qualificazioni Mondiali);

  • 18/11 Kosovo-Svizzera (Qualificazioni Mondiali)

