Viola in Nazionale: Comuzzo subisce la rimonta in Under21, Pongracic ai Mondiali

Sono meno del solito i calciatori della Fiorentina che hanno lasciato Firenze in questa sosta per aggregarsi alle rispettive Nazionali. Tra scelte tecniche e problemi fisici, infatti, il numero dei "Viola in Nazionale" si è quasi dimezzato rispetto ad ottobre: da 10 a 6. Una buona notizia per mister Vanoli che potrà lavorare in queste due settimane con il grosso della rosa. Ricordiamo che hanno dovuto rinunciare alla convocazione per questioni fisiche: non solo Moise Kean, ma anche Martinelli e Ndour.