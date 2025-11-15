Sono meno del solito i calciatori della Fiorentina che hanno lasciato Firenze in questa sosta per aggregarsi alle rispettive Nazionali. Tra scelte tecniche e problemi fisici, infatti, il numero dei "Viola in Nazionale" si è quasi dimezzato rispetto ad ottobre: da 10 a 6. Una buona notizia per mister Vanoli che potrà lavorare in queste due settimane con il grosso della rosa. Ricordiamo che hanno dovuto rinunciare alla convocazione per questioni fisiche: non solo Moise Kean, ma anche Martinelli e Ndour.
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS nazionali Viola in Nazionale: Comuzzo subisce la rimonta in Under21, Pongracic ai Mondiali
programma completo
Viola in Nazionale: Comuzzo subisce la rimonta in Under21, Pongracic ai Mondiali
Il dettaglio degli impegni di calciatori viola in Nazionale in questa sosta: Comuzzo torna in Under 21
Di seguito vi proponiamo il dettaglio degli impegni che attendono i calciatori della Fiorentina:
COMUZZO e FORTINI (Italia Under 21)—
GUDMUNDSSON (Islanda)—
DZEKO (Bosnia)—
PONGRACIC (Croazia)—
SOHM (Svizzera)—
© RIPRODUZIONE RISERVATA