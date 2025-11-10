Under azzurre: Ndour e Martinelli non vanno in Nazionale, restano a Firenze

Viola News
Ndour in Under 21 e Martinelli con l'Under 20 non si aggregheranno alle selezioni giovanili azzurre: entrambi a disposizione di Vanoli
Cher Ndour(U21) e Tommaso Martinelli(U20) non hanno risposto alle rispettive convocazioni con le nazionali azzurre. In accordo con i relativi staff, a causa di alcuni acciacchi fisici - fa sapere la Fiorentina. Non sono al meglio della condizione e si è preferito lasciarli a disposizione dello staff sanitario della Fiorentina. Da mercoledì saranno a disposizione del tecnico Paolo Vanoli. Si tratta, in ogni caso, di acciacchi comunque non gravi per i due giovani calciatori viola.

