Under azzurre: Ndour e Martinelli non vanno in Nazionale, restano a Firenze

Cher Ndour(U21) e Tommaso Martinelli(U20) non hanno risposto alle rispettive convocazioni con le nazionali azzurre. In accordo con i relativi staff, a causa di alcuni acciacchi fisici - fa sapere la Fiorentina. Non sono al meglio della condizione e si è preferito lasciarli a disposizione dello staff sanitario della Fiorentina. Da mercoledì saranno a disposizione del tecnico Paolo Vanoli. Si tratta, in ogni caso, di acciacchi comunque non gravi per i due giovani calciatori viola.