Baldini: “Chiarito con la Fiorentina per Comuzzo”. Le ultime su Ndour

Su Ndour

Il centrocampista della Fiorentina, Cher Ndour, dopo esser stato fino a questo momento il primatista del gruppo con 24 partita, 4 su 4 in questa stagione e 4 gol totali, sarà out per le prossime due sfide per un problema fisico. Il tecnico dovrà dunque rinunciare al calciatore viola in extremis, che ieri sera ha dovuto alzare bandiera bianca. Al suo posto sarà utilizzato Degasso, che già nella ripresa della gara contro l'Armenia prese il posto proprio di Ndour.