Il Commissario Tecnico dell'Italia U21, Silvio Baldini, ha parlato in conferenza stampa della situazione degli azzurrini, soffermandosi anche sul ritorno di Pietro Comuzzo della Fiorentina. Queste le sue parole:
Baldini: “Chiarito con la Fiorentina per Comuzzo”. Le ultime su Ndour
Le ultime notizie dal ritiro dell'Italia U21 in vista dei prossimi due appuntamenti: le parole di Baldini su Comuzzo e la situazione di Ndour
Aveva avuto un problema di salute a settembre, poi non ho avuto più notizie da nessuno. In queste ultime settimane abbiamo chiarito la situazione con il club e con il ragazzo e quindi oggi è tornato con noi.
Su Ndour—
Il centrocampista della Fiorentina, Cher Ndour, dopo esser stato fino a questo momento il primatista del gruppo con 24 partita, 4 su 4 in questa stagione e 4 gol totali, sarà out per le prossime due sfide per un problema fisico. Il tecnico dovrà dunque rinunciare al calciatore viola in extremis, che ieri sera ha dovuto alzare bandiera bianca. Al suo posto sarà utilizzato Degasso, che già nella ripresa della gara contro l'Armenia prese il posto proprio di Ndour.
