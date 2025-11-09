La notizia dell'infortunio di Moise Kean non avrà di certo reso felice Paolo Vanoli che dovrà fare a meno dell'attaccante per la sfida contro il Genoa. Come lui Rino Gattuso, costretto a rinunciare al suo attaccante proprio alla vigilia degli impegni della Nazionale con Moldova (giovedì a Chisinau) e Norvegia (domenica a San Siro).
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS nazionali Italia, nei prossimi giorni la decisione su Kean. Gattuso pensa al piano B
nazionali
Italia, nei prossimi giorni la decisione su Kean. Gattuso pensa al piano B
L'Italia valuterà le condizioni di Moise Kean nei prossimi giorni
Un'assenza pesante per gli azzurri dato il rendimento di Kean in Nazionale. Ma la decisione finale, riporta il Corriere della Sera, verrà presa nei prossimi giorni. Nel frattempo Gattuso corre ai ripari: in lizza per una chiamata last minute c’è il compagno di squadra Piccoli. Altra opzione potrebbe essere Lucca del Napoli.
© RIPRODUZIONE RISERVATA