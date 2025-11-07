Nazionale U20, i convocati di Nunziata: ecco la decisione su Martinelli

Dopo il Mondiale disputato in Cile, e che ha visto l’Italia eliminata negli ottavi di finale dagli Stati Uniti, la Nazionale Under 20 riparte da un doppio test amichevole contro Portogallo e Germania: appuntamento venerdì 14 alle ore 18.30 allo stadio ‘Torquato Bresciani’ di Viareggio e lunedì 17 novembre alle 15 a Oliva, località della comunità valenciana (Spagna). Ecco la lista dei convocati: presenti sia Martinelli, che Romani, di proprietà della Fiorentina in prestito al Lecco:
PORTIERI: Tommaso Martinelli (Fiorentina), Lapo Siviero (Torino);
DIFENSORI: Mike Aidoo (Pergolettese), Cristian Cama (Roma), Mattia Mannini (Juve Stabia), Niccolò Postiglione (Pineto), Filippo Reale (Juve Stabia), Lorenzo Romani (Lecco), Jacopo Sardo (Monza), Giacomo Stabile (Juve Stabia), Francesco Stante (Inter);
CENTROCAMPISTI: Thomas Berenbruch (Inter), Alessandro Berretta (Giana Erminio), Leonardo Colombo (Monza), Lorenzo Riccio (Atalanta), Fabio Rispoli (Catanzaro), Kevin Zeroli (Monza);
ATTACCANTI: Pietro Candelari (Spezia), Giacomo De Pieri (Juve Stabia), Patrick Nuamah (Catanzaro), Matteo Lavelli (Inter), Marco Romano (Genoa), Matteo Spinaccé (Inter).
