Usciti i convocati dell'Italia U21 in vista dei prossimi appuntamenti per le gare valide per la qualificazione alla Fase Finale dell'Europeo 2027. Confermato, come sempre, Cher Ndour dei viola, ma non è il solo: torna anche Niccolò Fortini, nonostante la squalifica da scontare, ma soprattutto Pietro Comuzzo, a secco di convocazione ormai da tempo. Di seguito la lista completa:
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS nazionali Italia U21, Baldini chiama tre viola: Ndour e non solo. C’è un ritorno
nazionali
Italia U21, Baldini chiama tre viola: Ndour e non solo. C’è un ritorno
I convocati dell'Italia U21 di Silvio Baldini per i prossimi due appuntamenti per la qualificazione agli Europei: presenti tre viola
© RIPRODUZIONE RISERVATA