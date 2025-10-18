Ventura e la Nazionale: “Ai miei tempi Figc debole, ora si è contenti dei playoff”

L'ex c.t. parla del recente passato azzurro e del presente

Tutto iniziò con quella maledetta sfida tra Italia e Svezia, sfida che portò alla non partecipazione della Nazionale azzurra ai Mondiali del 2018. Da lì il calcio nostrano ha vissuto fasi davvero complicati, ma anche la vittoria dell'Europeo nel 2021. L'ex c.t. Gian Piero Ventura intervistato da Televomero commenta quel momento e anche il presente della nostra selezione: