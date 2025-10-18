Ventura e la Nazionale: “Ai miei tempi Figc debole, ora si è contenti dei playoff”

Tutto iniziò con quella maledetta sfida tra Italia e Svezia, sfida che portò alla non partecipazione della Nazionale azzurra ai Mondiali del 2018. Da lì il calcio nostrano ha vissuto fasi davvero complicati, ma anche la vittoria dell'Europeo nel 2021. L'ex c.t. Gian Piero Ventura intervistato da Televomero commenta quel momento e anche il presente della nostra selezione:
Quell'Italia era una squadra vecchia, da rifondare, ed arrivava da delusioni cocenti come le eliminazioni dai Mondiali 2010 e 2014 al primo turno. Il mio rammarico è la gara di andata contro la Svezia, contro cui in 180' fallimmo tante occasioni. Ai miei tempi la Figc era debole, quando non ottenemmo il pass nessuno si presentò a parlare, tranne che il sottoscritto. Oggi si è contenti di aver raggiunto un playoff mentre prima l'Italia andava ai Mondiali per vincerli... Ma Gattuso mi piace, ha riportato senso di appartenenza ed è un tipo ruspante.
