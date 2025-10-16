Il presidente Gabriele Gravina ha parlato dell'Italia a margine del Consiglio federale di questa mattina. In merito all'ipotesi di slittamento della 30ª giornata di campionato per i playoff ha affermato:
Gravina e l’ipotesi slittamento Serie A: “Nessun rinvio, soluzione remota”
Il presidente Gabriele Gravina sull'ipotesi slittamento della 30° giornata
È un’ipotesi fantasiosa, basta vedere le finestre di impegno per campionato, competizioni internazionali e Coppa Italia, parliamo di una soluzione particolarmente remota. È comunque in atto un dialogo con la Lega di A, ma abbiamo due partite ancora da disputare: si è raggiunto l’obiettivo minimo ma il calcio ha leggi spietate, dopo il 21 novembre - giorno del sorteggio - ragioneremo su tutto, anche sulle sedi. Sul tavolo c’è l’ipotesi di uno stage a Coverciano il 9-10 febbraio per dimezzare il tempi di distacco dal 26 novembre al 16 marzo, data ipotetica dei playoff. Sennò Gattuso rischierebbe di non vedere i ragazzi per molto tempo. Per il momento da parte del presidente Simonelli c’è un’apertura.
