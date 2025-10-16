Gravina e l’ipotesi slittamento Serie A: “Nessun rinvio, soluzione remota”

GERMOGLI PH: 2 DICEMBRE 2024 FIRENZE DOPO IL MALORE AVUTO NELLA PARTITA CONTRO L'INTER E IL RICOVERO A CAREGGI EDOARDO BOVE HA AVUTO MOLTE VISITE IN OSPEDALE PER I SALUTI E GLI AUGURI NELLA FOTO IL PRESIDENTE DELLA FIGC GABRIELE GRAVINA