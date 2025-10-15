Italia, doppio test per la Nazionale Femminile: c’è una viola tra le convocate

Due amichevoli di prestigio contro Brasile e Giappone per le azzurre di Soncin: tra le 30 convocate c'è la capitana della Fiorentina

Nei prossimi giorno la nazionale femminile sarà impegnata in due amichevoli di prestigio contro Brasile e Giappone. Le azzurre sfideranno la formazione nipponica a Como, venerdì 24 ottobre, i verdeoro martedì 28 ottobre, a Parma. Il commissario tecnico Andrea Soncin ha convocato 30 calciatrici. Nel gruppo confermata anche Emma Severini, centrocampista della Fiorentina.