Italia, doppio test per la Nazionale Femminile: c’è una viola tra le convocate

Due amichevoli di prestigio contro Brasile e Giappone per le azzurre di Soncin: tra le 30 convocate c'è la capitana della Fiorentina
Nei prossimi giorno la nazionale femminile sarà impegnata in due amichevoli di prestigio contro Brasile e Giappone. Le azzurre sfideranno la formazione nipponica a Como, venerdì 24 ottobre, i verdeoro martedì 28 ottobre, a Parma. Il commissario tecnico Andrea Soncin ha convocato 30 calciatrici. Nel gruppo confermata anche Emma Severini, centrocampista della Fiorentina.

  • Porta: Rachele Baldi (Roma), Francesca Durante (Lazio), Astrid Gilardi (Como), Laura Giuliani (Milan);

  • Difesa: Caterina Ambrosi (Parma), Valentina Bergamaschi (Roma), Lisa Boattin (Huston Dash), Federica D’Auria (Lazio), Martina Lenzini (Juventus), Elena Linari (London City Lionesses), Beatrice Merlo (Inter), Elisabetta Oliviero (Lazio), Julie Piga (Milan), Cecilia Salvai (Juventus), Angelica Soffia (Milan);

  • Centrocampo: Arianna Caruso (Bayern Monaco), Giulia Dragoni (Roma), Giada Greggi (Roma), Nadine Nischler (Como), Eva Schatzer (Juventus), Emma Severini (Fiorentina), Martina Tomaselli (Inter);

  • Attacco: Chiara Beccari (Juventus), Barbara Bonansea (Juventus), Michela Cambiaghi (Juventus), Sofia Cantore (Washington Spirit), Alice Corelli (Roma), Cristiana Girelli (Juventus), Martina Piemonte (Lazio), Elisa Polli (Inter)

