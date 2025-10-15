FOTO – Ndour protagonista con l’Italia U21: “Sempre un onore”

Protagonista, nel bene e nel male, Ndour ha festeggiato la chiamata in azzurro e la doppia titolarità nell'Under 21 di Baldini

Redazione VN 15 ottobre - 15:58

Cher Ndour è stato protagonista, nel bene e nel male, ieri sera con l'Under 21. Un primo tempo movimentato il suo, con un palo, un rigore conquistato e poi sbagliato. Silvio Baldini, tecnico della Nazionale, lo ha sostituito dopo i primi 45', nel successo contro l'Armenia.

Il centrocampista classe 2004 sta comunque attraversando un periodo positivo, con una netta crescita espressa in campo. Così l'ex Benfica e Psg ha festeggiato la chiamata in azzurro e la doppia titolarità nelle qualificazioni all'Europeo U21.