Italia-Armenia U21: fa tutto Ndour nel primo tempo. Poi cambio nell’intervallo

Ndour confermato titolare nell’Italia U21 che sfida l’Armenia. Fortini è partito dalla panchina, Martinelli in tribuna

Al 20' del primo tempo, è proprio Cher Ndour a mettersi in mostra svettando più in alto di tutti all'interno dell'area avversaria. Il suo colpo di testa però si stampa sul palo.

Al 28' è sempre il centrocampista viola a poter sbloccare il match. Calcio di rigore guadagnato e poi calciato da Ndour che apre con l'interno, parato dal portiere armeno. Un primo tempo da assoluto protagonista e giocato su grandissimi ritmi, con l'unico neo del tiro dagli undici metri non concretizzato.