Prosegue il momento positivo di Cher Ndour con la Nazionale Under 21. Il centrocampista della Fiorentina, già protagonista contro la Svezia, viene confermato titolare dal ct Baldini anche nella sfida contro l’Armenia, valida per le qualificazioni ai prossimi Europei di categoria.
Italia-Armenia U21: fa tutto Ndour nel primo tempo. Poi cambio nell’intervallo
Tra i viola-azzurri, Niccolò Fortini parte dalla panchina, mentre Tommaso Martinelli resta in tribuna. Nessuna sorpresa nelle scelte del commissario tecnico, che ripropone in blocco gli undici vittoriosi quattro giorni fa.
Al 20' del primo tempo, è proprio Cher Ndour a mettersi in mostra svettando più in alto di tutti all'interno dell'area avversaria. Il suo colpo di testa però si stampa sul palo.
Al 28' è sempre il centrocampista viola a poter sbloccare il match. Calcio di rigore guadagnato e poi calciato da Ndour che apre con l'interno, parato dal portiere armeno. Un primo tempo da assoluto protagonista e giocato su grandissimi ritmi, con l'unico neo del tiro dagli undici metri non concretizzato.
Il calciatore della Fiorentina, poi, è stato sostituito nell'intervallo per fare spazio a Dagasso: Il ct Baldini non è rimasto molto soddisfatto del suo primo tempo.
Formazioni iniziali:
Italia U21 (4-3-3): Palmisani; Palestra, Marianucci, Mané, Bartesaghi; Pisilli, Lipani, Ndour; Cherubini, Camarda, Koleosho. Ct: Baldini.Armenia U21: Matinyan; Tarloyan, Manukyan, Haboyan A., Bandikyan; Havhannisyan K., Havhannisyan N., Sargsyan, Hakobyan D.; Hakobyan M., Eloyan. Ct: Gyulbudaghyants.
