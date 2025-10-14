Viola News
Italia-Israele [LIVE] 0-0: Retegui la sblocca dal dischetto

Italia-Israele [LIVE] 0-0: Retegui la sblocca dal dischetto - immagine 1
Le scelte del ct Gennaro Gattuso per la sfida contro Israele
La formazione ufficiale dell'Italia per la sfida valevole per la qualificazione ai prossimi Mondiali di calcio contro Israele. Fischio d'inizio alle ore 20:45 , a Udine. Di seguito le scelte del ct Gennaro Gattuso:

ITALIA (3-5-2): Donnarumma; Di Lorenzo, Mancini, Calafiori; Cambiaso, Barella, Locatelli, Tonali, Dimarco; Raspadori, Retegui. A disposizione: Meret, Vicario, Gabbia, Spinazzola, Udogie, Coppola, Cristante, Orsolini, Frattesi, Cambiaghi, Piccoli, Esposito. Commissario tecnico: Gennaro Gattuso.

ISRAELE (4-3-3): Glazer; Dasa, Baltaxa, Blorian, Revivo; E. Peretz, Gloukh, Khalaili; Biton, Baribo, Solomon. A disposizione: Da.Peretz, Tzur, Gropper, Stoinov, Gandelman, Azoulay, Noy, Mizrahi, Shua, Abu Fani, Turgeman, Toriel. Commissario tecnico: Ran Ben Shimon.

