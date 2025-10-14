La formazione ufficiale dell'Italia per la sfida valevole per la qualificazione ai prossimi Mondiali di calcio contro Israele. Fischio d'inizio alle ore 20:45 , a Udine. Di seguito le scelte del ct Gennaro Gattuso:
nazionali Italia-Israele [LIVE] 0-0: Retegui la sblocca dal dischetto
nazionali
Italia-Israele [LIVE] 0-0: Retegui la sblocca dal dischetto
Le scelte del ct Gennaro Gattuso per la sfida contro Israele
ITALIA (3-5-2): Donnarumma; Di Lorenzo, Mancini, Calafiori; Cambiaso, Barella, Locatelli, Tonali, Dimarco; Raspadori, Retegui. A disposizione: Meret, Vicario, Gabbia, Spinazzola, Udogie, Coppola, Cristante, Orsolini, Frattesi, Cambiaghi, Piccoli, Esposito. Commissario tecnico: Gennaro Gattuso.
ISRAELE (4-3-3): Glazer; Dasa, Baltaxa, Blorian, Revivo; E. Peretz, Gloukh, Khalaili; Biton, Baribo, Solomon. A disposizione: Da.Peretz, Tzur, Gropper, Stoinov, Gandelman, Azoulay, Noy, Mizrahi, Shua, Abu Fani, Turgeman, Toriel. Commissario tecnico: Ran Ben Shimon.
