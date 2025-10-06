Viola News
Viola in Nazionale, l’elenco degli impegni: quanti Azzurri(ni)!

Moise Kean
Prima convocazione con le rappresentative per Piccoli, Nicolussi, Fortini e Balbo
Nuova sosta per le Nazionali, l'elenco dei giocatori della Fiorentina che lasciano il Viola Park per raggiungere le rispettive selezioni.

ITALIA - Moise KEAN, Hans NICOLUSSI CAVIGLIA, Roberto PICCOLI

Qualificazioni Mondiali contro Estonia (11/10) e Israele (14/10)

ITALIA U21 - Niccolò FORTINI, Tommaso MARTINELLI, Cher NDOUR

Qualificazioni Europeo contro Svezia (10/10) e Armenia (14/10)

BOSNIA-ERZEGOVINA - Edin DZEKO, Eman KOSPO

Qualificazioni Mondiali contro Cipro (9/10) e amichevole contro Malta (12/10)

ISLANDA - Albert GUDMUNDSSON

Qualificazioni Mondiali contro Ucraina (10/10) e Francia (13/10)

CROAZIA - Marin PONGRACIC

Qualificazioni Mondiali contro Repubblica Ceca (9/10) e Gibilterra (12/10)

VENEZUELA - Luis BALBO

Amichevoli contro Argentina (10/10) e Belize (14/10)

