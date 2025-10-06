Nuova sosta per le Nazionali, l'elenco dei giocatori della Fiorentina che lasciano il Viola Park per raggiungere le rispettive selezioni.
Viola in Nazionale, l'elenco degli impegni: quanti Azzurri(ni)!
Viola in Nazionale, l’elenco degli impegni: quanti Azzurri(ni)!
Prima convocazione con le rappresentative per Piccoli, Nicolussi, Fortini e Balbo
ITALIA - Moise KEAN, Hans NICOLUSSI CAVIGLIA, Roberto PICCOLI
Qualificazioni Mondiali contro Estonia (11/10) e Israele (14/10)
ITALIA U21 - Niccolò FORTINI, Tommaso MARTINELLI, Cher NDOUR
Qualificazioni Europeo contro Svezia (10/10) e Armenia (14/10)
BOSNIA-ERZEGOVINA - Edin DZEKO, Eman KOSPO
Qualificazioni Mondiali contro Cipro (9/10) e amichevole contro Malta (12/10)
ISLANDA - Albert GUDMUNDSSON
Qualificazioni Mondiali contro Ucraina (10/10) e Francia (13/10)
CROAZIA - Marin PONGRACIC
Qualificazioni Mondiali contro Repubblica Ceca (9/10) e Gibilterra (12/10)
VENEZUELA - Luis BALBO
Amichevoli contro Argentina (10/10) e Belize (14/10)
