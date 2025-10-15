Viola in Nazionale, il bilancio: non solo Gud e Kean. Top & Flop della sosta

In questa sosta per le Nazionali, sono stati 11 giocatori della Fiorentina (10 in Prima squadra e il Primavera Balbo) a lasciare il Viola Park per rispondere alla chiamata delle rispettive selezioni nazionali. Giorno dopo giorno nella sosta, abbiamo raccontato il loro impiego e il loro rendimento. Terminati gli impegni internazionali, è tempo di bilanci: come si sono comportati? Vediamo Top e Flop dei Viola in Nazionale.