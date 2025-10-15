L'attaccante della Fiorentina Moise Kean, oltre ad essere un proficuo attaccante, è anche un entusiasta produttore di musica. Ecco di seguito il reel pubblicato dal calciatore, dove annuncia l'uscita del nuovo singolo dal titolo: "Non voglio tornare broke".
VIDEO – Il testo del nuovo singolo di Moise Kean: "Non voglio tornare broke"
VIDEO – Il testo del nuovo singolo di Moise Kean: "Non voglio tornare broke"
Il nuovo pezzo dell'attaccante viola Moise Kean.
