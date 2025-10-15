Robin Gosens, esterno della Fiorentina, ha parlato nel suo podcast anche del momento dedicato che sta vivendo in questo momento la squadra viola. Ecco le sue parole:
Gosens: “Adesso basta parole: rimaniamo uniti e crediamo in Pioli”
Non si può dire che tutto andrà bene da un lato e poi non impegnarci sul campo per cambiare le cose. È ora di parlare di meno. Bisogna restare uniti e positivi nello spogliatoio e credere in quello che dice l'allenatore. Ed è quello che facciamo
