Gosens: “Adesso basta parole: rimaniamo uniti e crediamo in Pioli”

Le parole di Gosens sul momento della Fiorentina
Robin Gosens, esterno della Fiorentina, ha parlato nel suo podcast anche del momento dedicato che sta vivendo in questo momento la squadra viola. Ecco le sue parole:

Non si può dire che tutto andrà bene da un lato e poi non impegnarci sul campo per cambiare le cose. È ora di parlare di meno. Bisogna restare uniti e positivi nello spogliatoio e credere in quello che dice l'allenatore. Ed è quello che facciamo

