Kean, fuori il nuovo singolo: si chiama “Non voglio tornare broke”

KMB è tornato. Kean lancia una nuova uscita in ambito musicale

Moise Kean non è solo un grande appassionato a livello musicale, ma da alcuni mesi ha fatto il proprio ingresso nel mondo dello spettacolo proponendosi come artista .

L'attaccante della Fiorentina lo scorso anno aveva fatto uscire il suo primo album: "Chosen". Una delle sue canzoni, "Bombay", lanciata ha riscosso un discreto successo, finendo anche nel nuovo FC26 (il vecchio Fifa). Adesso Kean ci riprova, ed ha annunciato un nuovo singolo, chiamato: "Non voglio tornare broke", disponibile dalla mezzanotte del 15 ottobre su tutte le piattaforme.