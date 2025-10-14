Kean, fuori il nuovo singolo: si chiama “Non voglio tornare broke”

Viola News
social

KMB è tornato. Kean lancia una nuova uscita in ambito musicale
Redazione VN

Moise Kean non è solo un grande appassionato a livello musicale, ma da alcuni mesi ha fatto il proprio ingresso nel mondo dello spettacolo proponendosi come artista.

L'attaccante della Fiorentina lo scorso anno aveva fatto uscire il suo primo album: "Chosen". Una delle sue canzoni, "Bombay", lanciata ha riscosso un discreto successo, finendo anche nel nuovo FC26 (il vecchio Fifa). Adesso Kean ci riprova, ed ha annunciato un nuovo singolo, chiamato: "Non voglio tornare broke", disponibile dalla mezzanotte del 15 ottobre su tutte le piattaforme.

