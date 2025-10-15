Sempre bello vedere Firenze, in qualsiasi mese dell'anno. Proprio per questo Robin Gosens e la sua famiglia non perdono occasione per girare per le strade del centro.
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS social FOTO – Gosens si gode Firenze con sua moglie e suo figlio
social
FOTO – Gosens si gode Firenze con sua moglie e suo figlio
Dopo l'allenamento mattutino, il calciatore tedesco, sua moglie e il loro primogenito si sono concessi una passeggiata in quel di Firenze
Dopo l'allenamento mattutino, il calciatore tedesco, sua moglie Rabea e il loro primogenito si sono concessi una piccola passeggiata nel cuore del capoluogo toscano. Ecco la storia postata dall'ex Union Berlino ritraente la propria famiglia
© RIPRODUZIONE RISERVATA