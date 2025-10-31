Viola News
Nazionale U19, i convocati per lo stage: la prima volta per un baby viola

Tra i 26 convocati dal tecnico Alberto Bollini c’è anche Brando Mazzeo, attaccante classe 2007 della Fiorentina
Dal 2 al 4 novembre la Nazionale Under 19 si ritroverà al Centro di Preparazione Olimpica di Tirrenia per uno stage di tre giorni, ultimo appuntamento prima della prima fase delle qualificazioni europee, in programma dal 12 al 18 novembre in Sicilia. Tra i 26 convocati dal tecnico Alberto Bollini c’è anche Brando Mazzeo, attaccante classe 2007 della Fiorentina, alla sua prima convocazione con l’Italia U19. Un traguardo importante per il giovane viola, protagonista di un ottimo avvio di stagione con la Primavera di Galloppa. Qui la lista completa:

Portieri: Alessandro Nunziante (Udinese), Massimo Pessina (Bologna), Tommaso Vannucchi (Pontedera);

Difensori: Cristian Cama (Roma), Mattia Cappelletti (Milan), Federico Colombo (Milan), Emanuele Lulli (Roma), Federico Nardin (Roma), Davide Pavesi (Cremonese), Nirash Raffaello Perera (Milan), Nicolas Trabucchi (Parma);

Centrocampisti: Alessandro Ciardi (Parma), Alessandro Di Nunzio (Roma), Christian Dottori (Perugia), Lorenzo Ossola (Milan), Elia Plicco (Parma), Emanuele Sala (Milan);

Attaccanti: Filippo Armanini (Bologna), Lorenzo Bonsignori Goggi (Como), Alex Castiello (Milan), Alessandro Adriano Crimaldi (Bochum), Claudio Giardino (Perugia), Brando Mazzeo (Fiorentina), Antonio Stefano Merola (Juventus), Salvatore Monaco (Empoli), Edoardo Zanaga (Empoli).

