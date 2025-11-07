Viola News
I convocati dell’Italia: Gattuso chiama solo Kean della Fiorentina

Moise Kean
I convocati dell'Italia per le gare valevoli per la qualificazione ai Mondiali con Moldova e Norvegia: c'è solo Kean
Redazione VN

Usciti i convocati del CT dell'Italia, Gennaro Gattuso, per gli importanti appuntamenti con Moldova e Norvegia. Per la Fiorentina è stato chiamato soltanto Moise Kean, di seguito tutti i convocati:

 

