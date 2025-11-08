Viola News
Moise Kean non ci sarà per la delicatissima sfida di domani pomeriggio con il Genoa: ecco il motivo dell'esclusione
Redazione VN

Moise Kean non ci sarà per la delicatissima sfida di domani pomeriggio con il Genoa. Paolo Vanoli ha deciso di non convocare l'attaccante classe 2000.

Il motivo? Secondo quanto riportato dal sito ufficiale viola Kean è assente dalla lista a causa di un trauma alla tibia sinistra subito nel corso dell’ultima sfida di Conference contro il Mainz.

Anche la Nazionale italiana è in ansia: Kean ovviamente figura tra i convocati per le gare di qualificazione ai Mondiali contro Moldova e Norvegia in programma nella sosta.

