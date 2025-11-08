Moise Kean non ci sarà per la delicatissima sfida di domani pomeriggio con il Genoa. Paolo Vanoli ha deciso di non convocare l'attaccante classe 2000.
Genoa-Fiorentina, Kean non convocato da Vanoli: il report medico
Moise Kean non ci sarà per la delicatissima sfida di domani pomeriggio con il Genoa: ecco il motivo dell'esclusione
Il motivo? Secondo quanto riportato dal sito ufficiale viola Kean è assente dalla lista a causa di un trauma alla tibia sinistra subito nel corso dell’ultima sfida di Conference contro il Mainz.
Anche la Nazionale italiana è in ansia: Kean ovviamente figura tra i convocati per le gare di qualificazione ai Mondiali contro Moldova e Norvegia in programma nella sosta.
