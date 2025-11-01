Viola News
Gosens, l’esito degli esami: confermata l’anticipazione. Il report

Il report della Fiorentina sulle condizioni fisiche di Robin Gosens dopo l'infortunio rimediato contro l'Inter mercoledì
Redazione VN

Come già anticipato nei giorni scorsi, Robin Gosens salterà la sfida contro il Lecce e non solo. Questo il report della Fiorentina sulle condizioni del calciatore tedesco:

Fiorentina comunica che il calciatore Robin Gosens è stato sottoposto nel pomeriggio di venerdì ad accertamenti clinico-strumentali a seguito dell’infortunio occorso durante la gara di campionato contro l’Inter. Le indagini eseguite hanno evidenziato una lesione di primo grado del retto femorale della coscia sinistra. Il calciatore ha già iniziato il percorso di recupero e sarà rivalutato nel corso della sosta.

