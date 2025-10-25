Guai per Chivu, l’Inter perde un pilastro del suo centrocampo

Cosa è successo a Mkhitaryan? Il punto di quanto successo al Maradona di Napoli

Preoccupazione in casa Inter per le condizioni di Henrikh Mkhitaryan, uscito malconcio nel primo tempo della sfida di campionato contro il Napoli. Il centrocampista armeno è rimasto a terra dopo un duro contatto con Giovanni Di Lorenzo, episodio che ha poi portato al rigore assegnato dall’arbitro Mariani e trasformato da De Bruyne per l’1-0 dei partenopei.