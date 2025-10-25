Guai per Chivu, l’Inter perde un pilastro del suo centrocampo

Viola News
Cosa è successo a Mkhitaryan? Il punto di quanto successo al Maradona di Napoli
Preoccupazione in casa Inter per le condizioni di Henrikh Mkhitaryan, uscito malconcio nel primo tempo della sfida di campionato contro il Napoli. Il centrocampista armeno è rimasto a terra dopo un duro contatto con Giovanni Di Lorenzo, episodio che ha poi portato al rigore assegnato dall’arbitro Mariani e trasformato da De Bruyne per l’1-0 dei partenopei.

Le condizioni dell'armeno verranno valutate nelle prossime ore, ma la sua presenza per la prossima gara di campionato (mercoledì 29 ottobre) contro la Fiorentina è a forte rischio.

