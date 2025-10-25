Alla vigilia della trasferta dell’Olimpico contro la Lazio, il tecnico della Juventus Igor Tudor ha parlato in conferenza stampa, mostrando fiducia e determinazione nonostante il momento delicato.
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS altre news altre di serie a Tudor: “Paura dell’esonero? Zero. Mi godo il momento”
altre news
Tudor: “Paura dell’esonero? Zero. Mi godo il momento”
Le parole di Tudor alla vigilia di Lazio-Juventus
“La squadra è motivata e vuole fare una bella gara: è consapevole del momento e conosce bene le qualità dell’avversario”, ha dichiarato l’allenatore bianconero. “Io sto benissimoda zero a dieci penso zero a me stesso. Dopo Madrid ho sensazioni positive, nonostante la sconfitta: vogliamo dare ciò che dobbiamo dare, proveremo a vincere. Domani sarà un bel banco di prova, dobbiamo stare sul pezzo.”
Sul tema del possibile esonero, Tudor ha risposto con grande serenità:
“Paura di essere esonerato? Zero. Mi godo il momento e provo a fare del mio meglio. Questa sensazione di avere tutto chiaro mi dà forza. Cerco sempre di mettermi in difficoltà da solo, per capire cosa posso fare meglio per i miei giocatori.”
© RIPRODUZIONE RISERVATA