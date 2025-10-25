Tudor: “Paura dell’esonero? Zero. Mi godo il momento”

“La squadra è motivata e vuole fare una bella gara: è consapevole del momento e conosce bene le qualità dell’avversario”, ha dichiarato l’allenatore bianconero. “Io sto benissimoda zero a dieci penso zero a me stesso. Dopo Madrid ho sensazioni positive, nonostante la sconfitta: vogliamo dare ciò che dobbiamo dare, proveremo a vincere. Domani sarà un bel banco di prova, dobbiamo stare sul pezzo.”