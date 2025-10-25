Da Bologna: “Odgaard verso il forfait per la trasferta di Firenze”

Uno dei calciatori più in forma del Bologna (3 gol e un assist nelle ultime 5 partite) rischia di saltare la trasferta di Firenze. Secondo quanto riportato ai microfoni di Lady Radio da Claudio Beneforti, giornalista del Corriere dello Sport, l'attaccante danese potrebbe saltare la sfida con la Fiorentina per infortunio
Dunque, oltre all'ex Vincenzo Italiano, che non ci sarà per una polmonite (QUI LE SUE CONDIZIONI), un altro pezzo importante per il Bologna rischia di non esserci domani.
