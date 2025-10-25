Allegri dopo il Pisa: “Secondo tempo approcciato come con la Fiorentina”

Dopo il pareggio raggiunto in extremis con il Pisa, Massimiliano Allegri, allenatore del Milan, è intervenuto ai microfoni di Dazn per commentare la partita. Ecco le sue parole anche in riferimento al secondo tempo con la Fiorentina:
I primi dieci minuti del secondo tempo sono stati uguali a quelli con la Fiorentina, dobbiamo migliorare molto nell'approccio dopo la ripresa. Dopo il primo gol dovevamo cercare subito il secondo, ma non ci siamo riusciti. Ci siamo allungati molto e dopo il pareggio non puoi prendere contropiedi. Siamo stati meno bravi del solito, ma sarà uno stimolo per migliorare
