Big contro piccole, Nicola: “Le parole di Tudor? Non mi presto a questi giochini”

Il tecnico della Juve aveva detto che se i bianconeri avessero incontrato la Cremonese anziché il Milan, adesso sarebbero primi in classifica

Redazione VN 24 ottobre 2025 (modifica il 24 ottobre 2025 | 22:48)

"Se avessimo giocato con la Cremonese invece che col Milan, saremmo primi". Solo pochi giorni fa Igor Tudor, alla vigilia della sfida di Champions contro il Real Madrid, aveva difeso il percorso della sua Juventus dalle critiche dicendo queste parole. Una frase forse detta senza malizia, ma che non è passata inosservata. Oggi in conferenza stampa è arrivata la replica dell’allenatore della compagine grigiorossa, Davide Nicola.

Il tecnico ex Cagliari ha affermato: "Preferisco non prestarmi a questi giochini. Ho letto qualcosa in questi giorni ma vorrei non commentare. Certo, una squadra che lotta per le posizioni di vertice ha più probabilità di vincere con una che invece gioca per non retrocedere, credo che Tudor intendesse questo. Ma sono soltanto parole e concetti, poi andrebbe dimostrato tutto sul campo. Perché a volte, invece, accade altro".