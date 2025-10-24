Bologna in campo per preparare la gara del Franchi. Differenziato per una punta

Questa mattina allenamento a Casteldebole per il Bologna. Lavoro differenziato per un attaccante rossoblù

24 ottobre 2025

La serata europea di ieri ha visto in campo due squadre che si affronteranno in questo weekend di Serie A. La Fiorentina di Stefano Pioli ha battuto 3-0 il Rapid Vienna in Conference League e il Bologna allenato da Daniel Niccolini, vista l'assenza di Vincenzo Italiano per via di una polmonite, ha mostrato tutta la propria qualità in Romania sul campo del FCSB, con un solido 2-1.

Queste due squadre si incontreranno al Franchi alle 18.00 domenica. Con molta probabilità non ci sarà sulla panchina rossoblù Vincenzo Italiano, ma per il Bologna non sarà l'unica assenza. Infatti oggi il club emiliano, attraverso un comunicato ha reso noto l'allenamento differenziato di un attaccante:

A due giorni dalla partita di Firenze, la squadra è tornata al lavoro a Casteldebole. Scarico per i più impiegati in Romania, esercitazioni tattiche per gli altri, con prove di conclusioni a rete. Allenamento differenziato per Ciro Immobile.

Le fatiche europee giocheranno un ruolo fondamentale nel prossimo Derby dell’Appennino, e per questo i più impiegati nella sfida in Romania ieri hanno svolto un lavoro di semplice defaticamento. Per gli altri esercitazioni tattiche e tiri in porta.