Tomori: “Buona partita contro la Fiorentina. Presto per parlare di Scudetto”

Fikayo Tomori, difensore del Milan, è stato intervistato da SportMediaset dopo il successo contro la Fiorentina. Queste le sue parole: "Siamo contenti. Contro la Fiorentina abbiamo fatto una buona partita, c'è un ambiente positivo, ma il mister ci dice sempre di concentrarci sulla gara successiva ed è quello che stiamo facendo per rimanere al primo posto".
Ha continuato poi confrontando la stagione in corso con quella del 2022 in cui vinse lo Scudetto con Stefano Pioli in panchina: "Non so se ci sono analogie. Abbiamo una squadra diversa, c'è un ambiente diverso, però ci sono delle similitudini: abbiamo la sensazione che ci sia un buon gruppo, che ha la mentalità di giocare partita per partita. Poi è presto per dire 'Vinciamo lo Scudetto'. In questo momento siamo ben posizionati".
