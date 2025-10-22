L'allenatore della Fiorentina Stefano Pioli ha parlato oggi a Sky per commentare il momento particolare della sua Fiorentina e parlare della sfida di domani contro il Rapid Vienna. Ecco le sue parole.
Pioli a Sky : “Usciremo sicuramente da questo momento, ma ci vuole tempo”
"Ci teniamo alla Conference League, vogliamo fare bene. Il nostro momento in campionato è delicato, ma adesso dobbiamo pensare solo a far bene domani sera. I risultati sono pesanti ed incidono, sappiamo benissimo che dobbiamo fare quel passettino in più. Le ultime due prestazioni della squadra, però, sono state di buon livello, non è bastato, ma sono state in parte positive. Sono convinto che la squadra uscirà da questo momento, non dopo la partita di domani nel caso dovesse andare bene, magari ci vorrà un po', ma usciremo sicuramente da questo momento difficile. Siamo compatti e sappiamo che il momento va superato".
Sui momenti difficili nelle partite da gestire meglio—
"Abbiamo subito il pareggio del Milan mentre eravamo in dieci. In quelle situazioni bisogna sentire il pericolo e fare qualcosa in più. Bisogna essere più squadra nei momenti difficili della partita, dove dobbiamo essere più attenti e concentrati".
