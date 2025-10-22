Pioli a Sky : “Usciremo sicuramente da questo momento, ma ci vuole tempo”

"Ci teniamo alla Conference League, vogliamo fare bene. Il nostro momento in campionato è delicato, ma adesso dobbiamo pensare solo a far bene domani sera. I risultati sono pesanti ed incidono, sappiamo benissimo che dobbiamo fare quel passettino in più. Le ultime due prestazioni della squadra, però, sono state di buon livello, non è bastato, ma sono state in parte positive. Sono convinto che la squadra uscirà da questo momento, non dopo la partita di domani nel caso dovesse andare bene, magari ci vorrà un po', ma usciremo sicuramente da questo momento difficile. Siamo compatti e sappiamo che il momento va superato".