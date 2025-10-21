Archiviata non senza strascichi la sconfitta di San Siro con il Milan, la Fiorentina si proietta sulla prossima sfida. Giovedì a Vienna c'è la partita di Conference League contro il Rapid, valevole per la seconda giornata della Fase Campionato. Il fischio d'inizio è fissato per le 18:45, ecco dove vederla in tv e streaming.
Rapid-Fiorentina, giovedì ore 18,45: dove vederla in tv e streaming
Come seguire la sfida per tutti i tifosi viola
Dove seguirla in Tv e radio—
|Giovedì 23 ottobre, ore 18:45
|Weststadion - Vienna
|TV
|Sky
|Streaming
|Sky Go, NOW
|Radio
|Radio Bruno
Il live su Violanews.com—
Coloro che fossero impossibilitati a seguire la partita in streaming, TV o radio, hanno un'altra opzione per non perdersi niente della partita della Fiorentina, ossia seguire la diretta testuale del match sul nostro sito, Violanews.
