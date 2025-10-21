Viola News
Rapid-Fiorentina, giovedì ore 18,45: dove vederla in tv e streaming

Archiviata non senza strascichi la sconfitta di San Siro con il Milan, la Fiorentina si proietta sulla prossima sfida. Giovedì a Vienna c'è la partita di Conference League contro il Rapid, valevole per la seconda giornata della Fase Campionato. Il fischio d'inizio è fissato per le 18:45, ecco dove vederla in tv e streaming.

Giovedì 23 ottobre, ore 18:45Weststadion - Vienna
TVSky
StreamingSky Go, NOW
RadioRadio Bruno

Coloro che fossero impossibilitati a seguire la partita in streaming, TV o radio, hanno un'altra opzione per non perdersi niente della partita della Fiorentina, ossia seguire la diretta testuale del match sul nostro sito, Violanews.

