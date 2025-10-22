Orlando: “Situazione non tragica. Martinelli? In un altro momento giocherebbe”

Massimo Orlando, ex giocatore della Fiorentina, ha parlato a Toscana TV in vista della sfida di Conference League:
Il riposo di Kean è giusto visto quello che gli è successo in Nazionale. Gosens l'avevamo visto un po' affaticato. C'è un po' di rotazione, ma sono giocatori che hanno già giocato, non vedo niente di strano. La formazione sulla carte è buona. Ci aspettiamo tanto da Piccoli, non è facile essere il vice Kean. Domani la tattica passa in secondo piano, ci aspettiamo una reazione di carattere e di gioco per poter tornare a respirare un'aria positiva in campionato. La situazione non è tragica, ma non si può perdere altro tempo.
I giovani—
Mi aspettavo che Fortini giocasse di più. Quando è entrato ha fatto bene, mi piace molto. Martinelli? Il portiere è un ruolo delicato. Credo che Pioli in questo momento in cui le cose non girano preferisca andare con De Gea, più esperto e preparato. Se la Fiorentina avesse un'altra classifica forse Martinelli giocherebbe.
