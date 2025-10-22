La Gazzetta dello Sportsi sofferma sull'attacco della Fiorentina. L'analisi del quotidiano sottolinea una situazione davvero preoccupante, con gli attaccanti che non segnano mai:
Gazzetta su Piccoli: “Pagato 25mln più bonus. E per Pradè non sono neppure tanti”
La Gazzetta dello Sport sull'attacco della Fiorentina
In estate la Fiorentina ha potuto fregiarsi di un reparto offensivo giudicato, sulla carta, a bocce ferme, come uno dei migliori della Serie A e in grado di reggere l'urto in Europa per la Conference. Kean ha rinunciato all'offerta araba da 15 milioni a stagione ed è voluto rimanere in un torneo più attraente dal punto di vista tecnico. Ma la società, forte delle lamentele della passata stagione, in cui si diceva, spesso e volentieri, che mancava un vice Kean, ne ha presi addirittura due: Edin Dueko, 39 anni, svincolato dopo la buona stagione al Fenerbahce, e Roberto Piccoli, 24, acquistato per 25 milioni più bonus dal Cagliari dove aveva segnato 10 gol. Per il ds Daniele Pradé, che di questi tempi non se la passa benissimo, non sono neppure tanti...
