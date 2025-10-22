Viola News
Il mental coach: “Ecco perché c’entra l’addio di Palladino con la crisi viola”

"Moise ha sempre reso quando aveva dei grandi motivatori alle spalle, persone che gli davano fiducia e lo stimolavano senza caricarlo di responsabilità"
Redazione VN

Marco Valerio Ricci, noto mental coach, è stato intervistato dalla Nazione. L'esperto ha provato a dare una spiegazione a questo momento negativo della Fiorentina di Stefano Pioli:

Sì, è plausibile. Credo che tutto nasca dall'addio a sorpresa di Palladino e dall'arrivo di Pioli, un tecnico tanto bravo quanto rigoroso. Questo cambiamento cosi repentino di idee e metodi forse ha creato una 'gabbia mentale' in alcuni giocatori. Magari proprio in quelli che in Nazionale stanno rendendo benissimo e invece a Firenze stanno faticando, forse perché preferiscono una maggiore libertà d'azione».

KEAN

Vero. Moise ha sempre reso quando aveva dei grandi motivatori alle spalle, persone che gli davano fiducia e lo stimolavano senza caricarlo di responsabilità. In tante situazioni lui sotto pressione è andato in difficoltà invece, quando ha la sua profondità per essere esuberante a modo suo, li rende al massimo

SOLUZIONI

Io uso un approccio scientifico. Una delle discipline che metto in campo si chiama 'motivazione scientifica', un metodo varato dal professor Steven Reiss che evidenzia come tante persone abbiano una predisposizione nel soddisfare bisogni con spinte motivazionali. L'allenatore deve capire quali sono le leve motivazionali di ciascun giocatore e andare a toccare esattamente il punto giusto. Non richiede tanto tempo, è molto efficace e a volte Viene scambiato per una bacchetta magica

