Fiorentina, il Rapid Vienna ti fa compagnia: crisi nera per gli austriaci

Il Rapid Vienna , prossimo avversario della Fiorentina all’ Allianz Stadion di Hütteldorf (24 mila posti), non attraversa un buon momento di forma. Storico club austriaco con 32 titoli nazionali e 14 coppe in bacheca, il Rapid arriva infatti da tre sconfitte consecutive , l’ultima delle quali in casa per 0-2 contro il LASK Linz. Dopo dieci giornate di campionato è terzo con 17 punti, alle spalle di Sturm Graz e Salisburgo. Gli austriaci sono una vecchia conoscenza dei viola , che li affrontarono nell’estate 2023 nel playoff di Conference League: allora la squadra di Italiano perse 1-0 a Vienna, ma ribaltò la sfida al Franchi con una doppietta di Nico Gonzalez.

Rispetto a quella partita, del Rapid restano titolari solo il portiere Hedl e il capitano Seidl, centrocampista di qualità e leadership. Tra i volti noti c’è anche Janis Antiste, attaccante francese in prestito dal Sassuolo (ex Spezia e Reggiana), mentre il pericolo principale in avanti è rappresentato dal franco-congolese Claudi Mbuyi, autore di tre gol in campionato, lo stesso bottino dell’austriaco Nikolaus Wurmbrand. A guidare la squadra c’è Peter Stöger, 59 anni, ex calciatore del Rapid e tecnico con una lunga carriera in Germania, dove ha allenato con successo il Colonia e poi il Borussia Dortmund nel 2017. La sua ultima esperienza era stata al Ferencvaros ungherese.