Nell'intervista della Nazione al mental coach Marco Valerio Ricci, c'è un passaggio interessante sulle responsabilità di Stefano Pioli in questo momento delicato:
Il mental coach: “Vi spiego perché l’esonero di Pioli non servirebbe a niente”
La responsabilità nel riuscire a dare una sterzata è solo del tecnico in prima persona. Lui sta già provando a farlo ed è essenziale che riesca a spostare l'inerzia della squadra. Ci sono allenatori che, pur con metodi diversi, sono famosi quasi solo per questo: c'è chi fa il parafulmine come Mourinho o il martello alla Conte
Consiglio sempre che stiano vicini alla squadra e che diano fiducia all'allenatore. I ribaltoni, che magari ora invocano, raramente funzionano
