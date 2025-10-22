CorSport duro: “Difficilmente rivedremo in campo a breve Abisso e Marinelli”

Il Corriere dello Sport sulla terna arbitrale di Milan-Fiorentina

Redazione VN 22 ottobre 2025 (modifica il 22 ottobre 2025 | 09:22)

Difficilmente Marinelli e Abisso, rispettivamente arbitro e VAR di Milan-Fiorentina, torneranno a dirigere partite a breve. Il loro errore nel concedere il rigore ai rossoneri è stato giudicato il primo grave caso arbitrale della stagione, e la Commissione di Gianluca Rocchi ha deciso di fermarli per un periodo, probabilmente fino a inizio novembre. Si tratta di una misura di opportunità, anche nei confronti della Fiorentina, più che di una vera e propria punizione disciplinare. Nel frattempo, i big match del weekend – Napoli-Inter e Lazio-Juventus – saranno affidati rispettivamente a Mariani e Colombo, con le designazioni ufficiali attese a mezzogiorno.

Durante la puntata di Open Var su Dazn, Andrea De Marco, responsabile dei rapporti tra arbitri e club e di fatto portavoce di Rocchi, ha chiarito le responsabilità: Abisso è ritenuto il principale responsabile dell’errore. Secondo De Marco, “Marinelli aveva letto bene la situazione di campo e, con quella intensità di contatto, il Var non doveva intervenire”. Con la linea di tolleranza più alta voluta da Rocchi, il rigore non doveva essere concesso; e anche se l’arbitro lo avesse fischiato in campo, il Var non avrebbe dovuto correggerlo. L’episodio, ha aggiunto De Marco, è simile a quello di Juve-Inter, dove né arbitro né Var erano intervenuti — la condotta corretta anche in questo caso.

Infine, l’ex arbitro ha ribadito il messaggio lanciato nei giorni precedenti: ci sarà tolleranza zero verso le simulazioni, come quella di Gimenez, che “accentua molto la caduta, fingendo un colpo più violento di quello subito”. Rocchi e la Commissione CAN intendono introdurre già dalla prossima giornata un giro di vite deciso, con possibili sanzioni per chi simula o enfatizza contatti. L’obiettivo è ristabilire il rispetto in campo e ridurre episodi che falsano le partite. A margine, De Marco ha anche liquidato come “giocata” il passaggio di Gilmour per Simeone in Torino-Napoli sull’1-0, pur ammettendo che restano dubbi interni tra gli assistenti CAN sulla corretta interpretazione dell’azione. Lo scrive il Corriere dello Sport.