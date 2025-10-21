Sulla strada della Fiorentina torna l'SK Rapid, noto anche come Rapid Vienna. Le due squadre, ricorderete, si affrontarono nell'agosto 2023 nel playoff di Conference League. La spuntarono i viola di Italiano ma con grande fatica: sconfitta 1-0 in Austria, la Fiorentina vinse 2-0 al ritorno con il gol decisivo di Nico Gonzalez (doppietta per lui) al 90'. Sono passati soltanto due anni eppure è cambiato quasi tutto, su entrambe le sponde.
news viola
Anche il Rapid è in crisi nera. Cosa è rimasto della squadra di 2 anni fa
Chi è rimasto—
Nell'attuale rosa del Rapid ci sono soltanto 4 calciatori che presero parte alla doppia sfida con la Fiorentina. E soltanto 2 sono ancora nel giro dei titolari: il portiere Niklas Hedl e il centrocampista Matthias Seidl. Tutti gli altri sono andati altrove e Marco Grull, il match winner di quella partita di andata, ha fatto carriera visto che gioca da due anni nel Werder Brema in Bundesliga. E' cambiato (più volte) anche l'allenatore perchè Barisic fu esonerato 3 mesi dopo quel playoff e nell'estate 2025 è arrivato un nuovo cambio con l'arrivo di Peter Stoger, un passato da calciatore nel Rapid e una carriera di allenatore che si era fermata nel 2021 dopo le esperienze con Borussia Dortmund e Ferencvaros.
Anche nella Fiorentina è cambiato quasi tutto in questi due anni. Da Italiano a Pioli, passando per Palladino, con pochi superstiti in rosa. Solo Dodò, Ranieri, Mandragora e Parisi c'erano in quel doppio appuntamento, mentre iniziavano ad essere aggregati marginalmente i giovani Martinelli e Comuzzo. Per il resto è stata rivoluzione.
Due squadre in crisi—
L'altro aspetto in comune è la profonda crisi in cui versano Rapid e Fiorentina. Per i viola, come sappiamo, sta andando tutto storto da inizio stagione, mentre gli austriaci avevano iniziato bene il campionato prima di infilarsi in un vortice negativo. La squadra di Vienna è reduce da tre sconfitte di fila in campionato (l'ultima in casa 0-2 contro il Lask penultimo) e nella prima giornata della fase a gironi della Conference ha perso 4-1 in Polonia contro il Lech Poznan. L'ultima vittoria risale al 14 settembre e nel frattempo è scivolata dal primo al terzo posto in classifica. Certamente meglio della Fiorentina, ma comunque in un momento delicato.
© RIPRODUZIONE RISERVATA