Anche il Rapid è in crisi nera. Cosa è rimasto della squadra di 2 anni fa

Chi è rimasto

Nell'attuale rosa del Rapid ci sono soltanto 4 calciatori che presero parte alla doppia sfida con la Fiorentina. E soltanto 2 sono ancora nel giro dei titolari: il portiere Niklas Hedl e il centrocampista Matthias Seidl. Tutti gli altri sono andati altrove e Marco Grull, il match winner di quella partita di andata, ha fatto carriera visto che gioca da due anni nel Werder Brema in Bundesliga. E' cambiato (più volte) anche l'allenatore perchè Barisic fu esonerato 3 mesi dopo quel playoff e nell'estate 2025 è arrivato un nuovo cambio con l'arrivo di Peter Stoger, un passato da calciatore nel Rapid e una carriera di allenatore che si era fermata nel 2021 dopo le esperienze con Borussia Dortmund e Ferencvaros.