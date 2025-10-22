Casini: “Franchi? Funaro ha ereditato situazione complessa. Ecco il vero errore”

"Ho sempre detto che non era possibile finire i lavori della Fiesole in tempo per il centenario. Questa notizia è un'ufficializzazione, ma non un fulmine a ciel sereno. Era nell'aria la questione, per quel che mi riguarda credo che, conoscendo il sistema degli appalti, non era difficile pronosticare questi ritardi. Già quando venne presentato il progetto, si sapeva che i tempi sarebbero stati lunghi. Io nel 2023 dissi già che fino al 2029 non c'era possibilità di finire i lavori. Secondo me si finirà a questo punto nel 2030-2031. Gli approvigionamenti richiedono tempi lunghi, i contratti anche, e gli appalti pubblici sono molto complicati. Non era difficile, quindi, pronosticare questi ritardi. Dico però anche una cosa: è un progetto che è stato sbagliato nella modalità realizzativa. L'errore vero è stato non concedere a Commisso la possibilità di costruire uno stadio. Oggi l'attuale Sindaca non ha responsabilità, ma ha ereditato una situazione complessa. Adesso bisogna pensare a sfruttare le risorse che saranno messe a disposizione per Euro2032".